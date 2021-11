Philippe Clement: "Vormer is niet blij, maar er zijn duidelijke afspraken gemaakt"

Dinsdag sprak hij de media nog vol goeie moed toe, maar enkele dagen later ligt er na de bolwassing van RB Leipzig in de Champions League extra druk op de schouders van Philippe Clement. Zijn Club Brugge moet de knop snel omdraaien, want zondag bekampt het Genk in de competitie. "Een dip? Het is niet zo dramatisch als wat er van gemaakt wordt."

In zijn vrij korte persbabbel was Philippe Clement aanvankelijk behoorlijk kort van stof, maar na enkele vragen leek het vuur weer aangewakkerd bij de Brugse T1, die ook af en toe een ergernis niet kon onderdrukken. "Of we al bekomen zijn na Leipzig? Ondertussen wel, ja. Zo lijkt het", vertelde Clement. "Uiteraard heb ik het al een plaats gegeven. We hebben met de mensen in deze club een evaluatie van het verhaal gemaakt." Clement herhaalde nog eens hoe de kwaliteiten van Leipzig niet uit het oog verloren mogen worden, maar toen zijn eigen tactische keuzes aan bod kwamen, reageerde hij geprikkeld. "Of ik die keuzes nog besproken heb met mijn groep? Jullie hebben toch al geschreven wat ik gezegd heb in de kleedkamer", sneerde hij richting enkele journalisten. "Achteraf bleken het de verkeerde keuzes, zoals in het verleden ook al keuzes goed uitgevallen zijn. Ik heb er geen probleem mee om dat te zeggen." "Maar ik hoop dat de spelers de dingen die zij minder deden, zondag ook rechtzetten. We kunnen concurrent Genk op 9 punten zetten of de kloof van 6 punten behouden. Dat is een grote uitdaging." (lees voort onder de quote en de foto)

"De gedachten van mijn spelers staan op Genk"

"Dat verhaal is al lang afgesloten", probeerde Philippe Clement het brandje na Leipzig nogmaals te blussen. "Ik heb vandaag ook gezien dat de gedachten van mijn jongens op Genk staan." Die jongens lijken in een dip te zitten. "Een dip? Het is niet zo dramatisch als wat er van gemaakt wordt. Je moet alles in zijn context plaatsen." Clement beet van zich af en probeerde te counteren dat hij onder druk staat, wellicht voor het eerst in zijn jonge loopbaan als T1. "Elke coach moet resultaten halen. Er is al veel over iedereen geschreven. Dit is het 5e jaar in mijn trainerscarrière. Ik ben dan gelukkig als jullie zeggen dat ik voor het eerst onder druk sta." "Ik werk zo hard mogelijk om er met mijn groep het maximum uit te halen. Het is een uitdaging om te denken aan het verhaal op lange termijn met de nieuwkomers."

"Als je als coach in de emoties leeft, dan haal je geen successen"