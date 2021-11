OPINIE: Hoe wil deze regering door de sportwereld herinnerd worden?

Het profvoetbal betaalt overigens al een hoge prijs en dat is eigenlijk straf. Alle getroffen sectoren in ons land hebben het voorbije anderhalf jaar steun gekregen van de overheid om de coronacrisis te overleven, maar het voetbal krijgt midden die crisis een factuur van 43 miljoen toegestuurd. Onmiddellijk te betalen.

Het voetbal heeft intussen al lang blijk gegeven van schuldbesef over het verleden en van een grote bereidheid om het in de toekomst transparanter en correcter aan te pakken. Het kan niet dat een intelligente en gematigde politicus als premier De Croo toelaat dat zijn regering daar blind voor blijft.

Of als een regering die het voetbal dat door corona al in een diepe crisis verkeert, met enkele ondoordachte maatregelen en met het oog op wat snel geldgewin het genadeschot heeft gegeven?

"Bekijk het profvoetbal als een sector met gewone werknemers"

Hét argument van de minister was altijd dat de huidige regeling voor ons profvoetbal in strijd was met de Europese regels. Dat was ook altijd het doorslaggevende argument van alle anderen die al jaren onverminderd kritiek uiten op het systeem.

Voor minister Van Peteghem was die 43 miljoen blijkbaar nog niet genoeg en daarmee negeerde hij de duidelijke afspraken die de regering had gemaakt. De vraag is waarom.

"Regeling is perfect conform de Europese richtlijnen over staatssteun"

Specialisten wijzen dat de regeling perfect conform de Europese richtlijnen over staatssteun is. Bovendien gaat ze veel verder dan in andere landen, want er zijn ook herinvesteringsvoorwaarden aan gekoppeld, het geld moet naar de jeugd gaan.

En toch wil Van Peteghem ze enkel voor het voetbal afschaffen. Als de regeling toch in strijd zou zijn met de Europese regels, is dat vreemd. Intussen is duidelijk dat de minister minstens verkeerd geïnformeerd was. En zijn collega-ministers dus ook.

In 2015 ging het om een totaalbedrag van bijna 4 miljard (!) euro dat niet naar de staatskas vloeide, het aandeel van het voetbal daarin is dus minimaal.

Overigens wordt die regeling waarbij clubs maar twintig procent van de bedrijfsvoorheffing moeten doorstorten ook toegepast in een heel aantal andere sectoren zoals de visserij en de baggersector (waar ons land wereldleider is).

"Uitgerekend nu wil België een spookrijder zijn"

"Plan is niet in het belang van de jeugd en nog veel minder in belang van het voetbal"

In de ideale wereld wordt straks ook die 13 miljoen die Van Peteghem is toegezegd van tafel geveegd - over de 30 miljoen in de Sociale Zekerheid is geen discussie - maar dat zit er uiteraard budgettair (en voor de perceptie) niet in. Maar daar moet het wel stoppen.

Het plan van de minister van Financiën is er anders dan hij zegt zeker geen in het belang van de jeugd en nog veel minder in het belang van het voetbal.

Als de minister het overigens zo goed meent met de jeugd, waarom laat hij dan de kans liggen om het minimumloon voor niet-EU voetballers fors op te trekken? Naar het voorbeeld van Nederland.

De massale instroom van goedkope buitenlandse jongeren, dàt is een bedreiging voor de eigen jeugd. Maar daar is onbegrijpelijk genoeg nergens sprake van. Een grote gemiste kans is dat. De regering is aan zet.

Het is nog niet te laat om te doen wat Europa uitdrukkelijk vraagt. Goed beleid is altijd besluiten nemen die perspectief bieden. Meer vraagt het voetbal niet.