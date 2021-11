Mazzu bewaart de rust: "Wisten ook dat we niet alle wedstrijden zouden winnen"

Toch heeft Mazzu niet het gevoel dat het verschil tussen de ploegen groot was: "Leuven trapte 6 keer naar doel en scoorde 3 keer, wij trapten 14 keer naar doel, maar slechts 2 keer binnen het kader."

"We mogen een wedstrijd op deze manier niet verliezen", analyseerde Felice Mazzu de wedstrijd. "We slikten makkelijke goals en maakten te veel fouten."

"Qua inzet en intensiteit kan ik mijn ploeg niets verwijten, maar we geven 2 doelpunten weg. Maar goed, we wisten ook dat we niet alle matchen zouden winnen", relativeerde Mazzu. "Deze nederlaag moet als brandstof dienen voor de toekomst."

Het wordt een trend in de Jupiler Pro League: ploegen die in een laag blok spelen tegen Union. Iets wat de oefenmeester van de competitieleider stoort?

"We hebben erover gesproken tijdens de rust. Er moet meer beweging zijn voorin als we een laag blok willen omspelen en de vrije man vinden. Dat is een belangrijk werkpunt", concludeerde de T1.