Manchester City mist nog altijd Kevin De Bruyne: "Maar hij voelt zich beter"

Na de dubbele interland met de Rode Duivels legde Kevin De Bruyne een positieve coronatest af.

Zondag speelt Manchester City in de Premier League tegen West Ham en coach Pep Guardiola kan nog altijd niet rekenen op zijn sterkhouder.

"Hij heeft nog geen smaak, maar hij voelt zich wel al beter", vertelde de Spaanse T1 over de Rode Duivel.

"Kevin zit nu al 7 à 8 dagen in isolatie. Over enkele dagen zal hij een nieuwe PCR-test afleggen. Als die negatief is, dan kan hij weer aansluiten."