Loena Hendrickx staat 6e na mindere korte kür in Sotsji, WR voor Valijeva

Hendrickx pakte in Turijn haar eerste medaille op een topconcours, nadat ze ook 5e was geworden op het WK. Haar topprestatie in Italië, met ook een PR op de vrije kür (145,53) en dus in totaal (219,05) kreeg vorige week een vervolg op het BK. Daar was haar korte kür ook boven de 70 (71,49) met nog een betere vrije kür (149,55), voor een totaal van 221,04.

In Rusland liep het vandaag minder goed. De vertrouwensboost bleef wat achterwege, haar sprongen misten dit keer overtuiging. Ook de moeilijkheidsgraad van de sprongen was minder dan die van de ware toppers. Op de schaatstechnische kwaliteit viel volgens de jury weinig aan te merken.



"Mijn prestatie vandaag was helemaal niet goed", besefte Hendrickx. "Ik voelde me wat vermoeid, ook al ging het goed op training. Het brons in Italië gaf me veel vertrouwen, ik voelde heel wat druk voor de vrije kür toen, maar ik stond er en deed mijn ding."



Als eerste rijdster van de tweede groep verscheen Hendrickx op het ijs. De drie Russisnnen die allen op een hogere persoonlijke topscore kunnen bogen dan de Belgische rijdster, kwamen na haar. Ook Ekaterina Riakova uit Azerbeidzjan en Ekaterina Kurakova uit Polen mochten zich in de tweede groep presenteren.



De twee Ekaterina's werden in Moskou geboren en kunnen ook tot de Russische school worden gerekend. Zo moest Hendrickx niet tegen 3 maar 5 Russinnen opboksen. Zij het dat de Ekaterina's nog niet het niveau van hun vroegere landgenotes hebben bereikt.