Koeman gunt Barcelona 2 miljoen euro na akkoord over nieuwe ontslagvergoeding

Joan Laporta, de voorzitter van FC Barcelona, stuurde Ronald Koeman in oktober de laan uit. Een weloverwogen beslissing, want de Nederlander ontslaan, kwam met een hoge kost: 12 miljoen euro.

Barcelona - dat financieel in een diepe put zit - had geen trek om dat bedrag over te maken naar de bankrekening van Koeman. Dus werd aan zaakwaarnemer Rob Jansen gevraagd of de Nederlandse oefenmeester zijn ontslagvergoeding kon herzien.

Dat doet Koeman nu, die vrede neemt met 10 miljoen euro. Een toegift die in het Camp Nou wordt gesmaakt. De ex-verdediger van Barcelona reageerde nog niet op het nieuws. Koeman verwerkt in alle rust zijn teleurstellende passage bij de club die hij in 1992 de Europa Cup I bezorgde.