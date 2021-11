Indoor sportwedstrijden vanaf maandag zonder publiek, buiten zijn fans wel nog toegelaten

"De situatie is pessimistischer dan het meest negatieve scenario dat experten ons getoond hadden", vertelde premier Alexander De Croo na het vervroegde Overlegcomité.

Aangezien "contacten beperken de beste manier is om de stijging te stoppen", zullen ook de sportieve binnenactiviteiten voortaan zonder toeschouwers georganiseerd worden.



"Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders", lezen we nog in de communicatie van het crisiscentrum.



Er was verwarring over de timing, maar de regel voor de bezoekers van de binnensporten gaat niet morgen/zaterdag in, maar wel vanaf maandag. Dat stelt Koen Umans, de voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) na een contact met minister van Sport Ben Weyts.

De maatregelen gelden voor 3 weken. Op 15 december volgt een evaluatie.



Bij voetbalwedstrijden en andere sportcompetities in de openlucht verandert er voorlopig niets. De premier roept wel op om de geldende maatregelen - gebruik van CST-pas en mondmaskerplicht - strikt op te volgen.