Gentse clubdokter held van Europese avond: arts redt Cyprioot met hartstilstand

"Eerst mensen, dan rivalen." De beste actie in de Conference League-wedstrijd tussen Gent en Anorthosis Famagusta gisteren speelde zich niet binnen, maar buiten de lijnen af. De medische dienst van Gent snelde na het laatste fluitsignaal de tribunes in om er een Cypriotische fan met een hartstilstand te redden. De Cyprioten bedankte clubdokter Jens De Decker en co vandaag alvast via Twitter.