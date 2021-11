Geen derde brons op rij voor Mina Libeer in Abu Dhabi, Ellen Salens 7e

Geen drie op een rij voor Mina Libeer. Na twee opeenvolgende bronzen medailles in Parijs en Bakoe, strandde onze landgenote (-57 kg) vandaag op een zevende plaats op het Grand Slam judo-toernooi van Abu Dhabi. Ellen Salens was hetzelfde lot beschoren: in de -48 kg-klasse eindigde ze ook als 7e.