CEO Volleyballiga: "Begrip, maar geen publiek ook vreemde beslissing"

Het klopt dat een publiek evenement binnen zittend toegestaan is. De Clerck: "Voor ons is een volleybalmatch ook een evenement. Sinds het begin van het seizoen volgen we de regels heel goed, met CST en recentelijk ook weer met mondmasker."

"We vinden het dus jammer dat de professionele sport geviseerd wordt om het anders te gaan doen, terwijl wij de regels al zo goed mogelijk gevolgd hebben. Wij hadden het gevoel dat alles coronaveilig kon gebeuren. Dat hoorden wij ook van de clubs."

"Het is ook zo dat bij een volleybalwedstrijd of een andere indoorwedstrijd heel weinig rondgelopen wordt. De mensen blijven zitten, gaan misschien even rechtstaan, maar ze wisselen niet van plaats. Eigenlijk is het risico daar toch heel klein. Ik hoorde in bepaalde clubs dat er ook geen cafetaria was. Anderzijds mag de horeca toch blijven doorgaan, dus dat is toch wat vreemd."

"Anderzijds willen we het virus niet onderschatten en begrijpen we dat er iets moest gebeuren. Het is aan ons om met de clubs te bekijken hoe de inkomsten kunnen blijven binnenkomen. Want de matchen vinden gewoon plaats en spelers en omkadering moeten betaald. Morgen is er overleg met de clubs."

"Bij geen enkele club is er namelijk een overschot. Je moet het doen met het publiek en je cafetaria. Een drama? Ik weet niet hoe dramatisch het zal worden, want het is voorlopig voor een korte termijn. We hopen dat de sponsors loyaal blijven."

"Niemand heeft zin om nog eens een seizoen mee te maken zoals vorig seizoen zonder publiek."