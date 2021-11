Voorbereidingstoernooien op Australian Open krijgen groen licht

De organisatoren gaven vandaag groen licht. "Het is geen geheim dat we door de pandemie, de sluiting van de grenzen en de wereldwijde verschillen inzake vaccinaties voor een serieuze uitdaging stonden", vertelt Australian Open-directeur Craig Tiley.



"We hebben dan ook zo lang mogelijk gewacht om de spelers en fans in optimale omstandigheden te kunnen ontvangen."



Het seizoen down-under begint met de ATP Cup, op 1 januari in Sydney. Begin dit jaar, maar wel in februari, werd dat toernooi gewonnen door de Russische tandem Daniil Medvedev en Andrej Roeblev.



Nadien is het aan de Sydney Tennis Classic, een gemengd toernooi. In Melbourne en Adelaide worden tussen 3 en 9 januari 2 WTA-toernooien en 1 ATP-toernooi gehouden, vooraleer op 17 januari de Australian Open van start gaat.



Spelers en speelsters die aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar willen deelnemen, moeten gevaccineerd zijn.



De toernooien in Brisbane, Perth en het Nieuw-Zeelandse Auckland gaan volgend jaar niet door.