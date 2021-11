Spijtoptantendeal van ex-voetbalmakelaar Dejan Veljkovic is bevestigd

Het gaat dan onder meer over scheidsrechters, andere voetbalmakelaars en trainers. Zij worden verdacht van malafide praktijken in het voetbal, onder meer wedstrijdvervalsing en witwaspraktijken in de Belgische eerste klasse.

Veljkovic is de eerste spijtoptant in ons land. Eind vorige maand raakten de concrete voorwaarden van de deal al bekend: Veljkovic komt ervan af met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar en een voorwaardelijke boete van 80.000 euro. Het geld dat hij met zijn illegale praktijken verwierf, zo'n 4 miljoen euro, is voor de staatskas.



Nu de bekrachtiging een feit is kan het federaal parket beginnen met het vervolgen van de tientallen betrokkenen. Want de biecht van de Servische ex-makelaar is nu rechtsgeldig.



Voor Veljkovic stopt het strafrechtelijke verhaal vandaag. Er zijn wel nog burgerlijke vorderingen of schadevergoedingen mogelijk.



De advocaat van Veljkovic, Kris Luyckx, liet verstaan dat Veljkovic opnieuw als makelaar aan de slag wil. Dat bleek vorige week toen de rechtbank van eerste aanleg in Brussel de sancties in de matchfixingzaak nietig verklaarde.