Snelders meet de schade in Jan Breydel op: “Dit brengt Club terug naar nulpunt”

1. Onherkenbare spelersgroep: “Geen inzet of weerbaarheid”

“Je kunt verliezen, maar de manier waarop was hallucinant. Er was geen greintje inzet, geen weerbaarheid. De spelersgroep van Club onderging de wedstrijd gisteren volledig. Het duurde 35 minuten vooraleer ze eens over de middellijn kwamen. Ontluisterend.”

Match in Leipzig was beste in jaren, deze de slechtste. Eddy Snelders

“Nochtans kende iedereen het belang van de wedstrijd. Op zo’n moment moet iederéén er staan. Maar het tegendeel was waar. Nochtans speelde Club in Leipzig zijn beste wedstrijd uit al zijn Europese campagnes de voorbije jaren. Wel, nu speelde het zijn slechtste." "En dan nog tegen Leipzig light dat veel sterkhouders miste. Maar de verdedigers waren niet scherp en de aanvallers kwamen gewoon niet aan de bal.”

De spelers van Club werden op alle vlakken afgetroefd.

2. Clement onder vuur: “Tekenen van crisis”

“Na goeie wedstrijden kreeg Clement de verantwoordelijkheid toegeschoven in positieve zin. Maar bij zijn keuzes tegen Leipzig gaan veel vragen gesteld worden - hij zal kritiek krijgen. Tactisch maakte Clement volgens mij een verkeerde inschatting. Hij had een ander wedstrijdbeeld in gedachten en zo ontstond er een onevenwicht binnen de ploeg." "Clement koos voor lichtgewichten in de aanval vanuit het idee dat ze veel aan de bal zouden zijn. Het tegenovergestelde was waar.”

Club kan zich niet te veel uitschuivers meer veroorloven. Eddy Snelders

“Ik zeg nog niet dat het crisis is, maar de eerste tekenen zijn er wel. In de competitie staat Club normaal bovenaan en worden ze niet geconfronteerd met nederlaag. Toen dat de voorbije maanden soms toch zo was, vergat iedereen dat omdat er vaak een goeie Europese prestatie volgde.” “Maar na de nederlaag in Mechelen wist iedereen dat Leipzig belangrijk zou zijn. Als je een match dan op deze manier aanvat en met zulke grote cijfers verliest, zijn er geen excuses meer. Club kan zich niet te veel uitschuivers meer veroorloven. Te beginnen zondag in Genk - een andere ploeg in lichte crisis.”

De match tegen RB Leipzig was voor Clement de grootste ontgoocheling uit zijn carrière.

3. Deuk in Europese reputatie: “Terug naar nulpunt”

“De Europese opmars van Club is helemaal weggeveegd. Na de eerste twee wedstrijden leefde men op een wolk. Iedereen dacht dat blauw-zwart een stap vooruit had gezet op internationaal niveau. Ze slaagden erin om moeilijke wedstrijden tegen betere tegenstanders tot een goed einde te brengen." "Optimisten dachten zelfs dat er meer inzat dan enkel Europees overwinteren. City zette Club al met de voeten op de grond - het verschil was toch nog groot. Maar deze nederlaag brengt alles terug naar een nulpunt.”



Niemand gelooft na gisteren nog in een resultaat tegen PSG. Eddy Snelders

“Ook voor het Brugse bestuur zal dit slikken zijn. Zij geloofden vooraf in een goeie afloop. Niemand zal gedacht hebben dat het op deze manier zou mislopen. Dit was minder dan nul. Zelden liet een ploeg zich op zo’n ongeïnteresseerde manier wegzetten - onvoorstelbaar gezien het belang van deze partij." "Club kan zijn campagne alleen nog op een positieve noot eindigen door een resultaat neer te zetten in PSG. Al gelooft niemand daar na gisteren nog in.”