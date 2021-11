Manchester United klopt aan bij Ralf Rangnick voor rol als tussenpaus

Manchester United besefte na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer al dat de zoektocht naar een gewenste opvolger geen evidente opdracht zou zijn.

De meeste targets liggen nog onder contract - PSG-coach Mauricio Pochettino topt de verlanglijst - en United wil het seizoen inblikken met een tijdelijk bewindschap voor een uitverkorene.

Dat is niet assistent Michael Carrick, die vorige week met United in de Champions League tegen Villarreal in Spanje met 0-2 won en gisteren in Londen 1-1 gelijkspeelde tegen leider Chelsea.

United legt zijn eieren in het mandje van Ralf Rangnick, de 63-jarige Duitser die als "head of sports and development" wordt weggeplukt bij Lokomotiv Moskou.

Rangnick was coach bij onder meer Hannover, Schalke 04, Hoffenheim en RB Leipzig. Hij wordt min of meer bestempeld als de "godfather" van de moderne Duitse coaches.

Als sportief directeur bouwde hij ook mee het RB-imperium uit, met successen in Salzburg en Leipzig.

De eerste opdracht van Rangnick is normaal donderdag de topper thuis tegen Arsenal. Dan moet zijn werkvisum wel tijdig in orde raken, tot dan is Carrick de "caretaker". De Duitser zal na zijn contract tot juni voor 2 jaar de rol van adviseur in het directiecomité van United vertolken.

"Ik kijk ernaar uit om naar Manchester United te komen", stelt Rangnick. "Ik wil er met de club een succesvol seizoen van maken. Dit is een selectie vol talent met een goede balans tussen jeugd en ervaring. Al mijn inspanningen gaan naar het waarmaken van het potentieel."