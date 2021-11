Limburg Shotguns zijn BAFL-kampioen na football-farce met boycot

Uiteindelijk kwam de medische hulp er na 20 minuten toch, maar de Tigers weigerden nog voort te spelen vanwege het trauma. Sterker nog, de Tigers weigerden nog voort te spelen in de BAFL zolang er onduidelijkheid bestaat over het medische reglement.

De Shotguns stonden met 14-0 voor toen een speler van de Tigers zwaar geblesseerd geraakte. De ambulance die de Shotguns hadden moeten voorzien, was niet onmiddellijk beschikbaar, wat een inbreuk is op de regels van de BAFL.

Het seizoen van de Belgian American Football League is in chaos geëindigd. Aan de basis ligt een incident in de halve finales tussen de Limburg Shotguns en de Brussels Tigers.

Shotguns: "Hadden het graag op het veld getoond"

"In het licht van de positieve ontmoeting en de bereidheid om samen te werken, is de dreiging van schorsing van de Black Angels en de Tigers niet langer aan de orde", laat de BAFL weten.

"We zijn nog niet waar we zouden willen zijn, maar het bestuur heeft er vertrouwen in dat we onze communicatie en samenwerking met de teams in de komende weken en maanden kunnen blijven verbeteren."

Bij de Limburg Shotguns vieren ze de titel, zij het met een kleine bittere afdronk: "We vinden het jammer dat we niet de kans krijgen om voor de titel te spelen en die te winnen voor onze eigen fans. We hadden graag op het veld gewonnen."

De Shotguns laten overigens nog fijntjes weten dat ze dit seizoen al hun matchen hadden gewonnen met minstens 21 punten voorsprong.