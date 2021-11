Het "Mirakel van Messias": van cafévoetballer tot verlosser van Milan

1991 tot 2015: aanmodderen in Brazilië en Italië

In 2011 volgt hij dan maar zijn broer naar Italië. Hij belandt in Turijn, waar hij zijn vrouw en 2 kinderen onderhoudt met jobs als assistent-metselaar en bezorger van wasmachines.

Junior Walter Messias wordt in 1991 geboren in Belo Horizonte en heeft zoals zoveel Braziliaanse jongetjes een voetbaldroom. Helaas raakt hij nooit verder dan de jeugd van Cruzeiro.

2015: ontdekt bij "caféploeg" door ex-speler Torino

2015 tot 2019: sensatie in de lagere klassen

Casale kan Messias niet houden, ze zien hun sterspeler vertrekken naar reeksgenoot Chieri en vervolgens naar Gozzano. Met die laatste club dwingt hij de promotie af naar de Serie C. Messias is dan al 27 jaar.

Messias is al 24 jaar wanneer hij voor het eerst voor een club speelt die ietwat deftig georganiseerd is. Bij Casale is de Braziliaanse aanvaller meteen een sensatie. Hij dwingt met de club promotie af naar de Serie D.

2019-2021: gok van Crotone pakt goed uit

Messias mag zich nu bewijzen bij de grote jongens en ook dat doet hij met verve. Hij scoort zijn eerste goal in de Serie A tegen Cagliari en ontploft in december helemaal, met twee keer twee goals tegen Spezia en Parma.

2021: het Mirakel van Messias

Messias is nu op de radar van de absolute topclubs gekomen. Milan neemt hem in de zomer van 2021 over, eerst als huurling van Crotone, maar wel met een optie om hem definitief over te nemen.

Op zijn 30e debuteert Messias in de Champions League. Tegen Atletico Madrid valt hij in in de 65e minuut. 20 minuten later kroont hij zich tot de grote held met het enige doelpunt uit de match.

"Het mirakel van Messias" kopt La Gazzetta dello Sport. De diepgelovige Messias heeft zijn pelgrimstocht vanuit de krochten van het voetbal voltooid.