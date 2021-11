Fans ontsieren weer Frankfurt - Antwerp: Duitse fan zwaargewond bij pyro-aanval

Duitse fan ernstig gewond, Belg opgepakt

Het meeslepende duel tussen Frankfurt en Antwerp werd in de tweede helft ontsierd door de incidenten. Vooral de ontploffing van een bommetje bij de thuisfans deed iedereen opschrikken. Antwerp-spelers Birger Verstraete en Jean Butez grepen zelfs met een pijnlijke grimas naar de oren.

Maar er was ook een pyro-aanval van de bezoekende fans. Daarbij raakte een fan van Frankfurt ernstig gewond. Dat raakte vrijdag bekend. De Belg die het Bengaalse vuur afschoot, werd opgepakt en zal vandaag voor de rechter verschijnen.

De Antwerp-fans staken gisteren een gigantische hoeveelheid pyrotechnisch materiaal af in het bezoekersvak van het Deutsche Bank Park in Frankfurt. Ook de thuissupporters lieten zich niet onbetuigd. Bij hun aanval raakten enkele stewards gewond.



Ook in het slot vielen er nog vuurpijlen te bespeuren in de tribunes. Beide ploegen mogen wellicht een flinke boete verwachten.