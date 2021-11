De magie van Union: "Als we een doelpunt slikken, zingen we nog luider"

Vanavond komt de leider in de hoogste voetbalklasse weer in actie. Neen, niet Anderlecht, Club Brugge of Antwerp, wel het sympathieke Union uit hartje Brussel. Supporters Juan, Tiago en Frank verklaren hun liefde voor de volksclub.

"Union is Brussel op z'n best"

Union spreekt een breed publiek aan. Juan Benjumea heeft roots in Spanje. "Ik supporter voor Union sinds ik van Antwerpen naar Brussel ben verhuisd. Dankzij Union ben ik Brusselaar geworden", doet het Brusselse parlementslid zijn verhaal.

"Omdat Union Brussel weerspiegelt. We halen Frans en Nederlands door mekaar. Brusselaars uit Italië, Spanje en Portugal supporteren voor Union, net als de eurocraten." "En tot slot heeft de club ook fans uit Vorst, Molenbeek of uit de randgemeenten. Jong en oud, ingeweken, uitgeweken, ambtenaar... Brussel op zijn best!"

Juan geniet met volle teugen van het succes. "Nog niet zo lang geleden vochten we tegen degradatie in tweede klasse, nu dromen we van de titel en de Champions League", lacht de fan, die zijn liefde voor Union ook al aan de Spaanse sportkrant Marca heeft moeten uitleggen.

"Ik had nooit gedacht dat ik naast Betis ook voor een ander team zou supporteren, maar ik zie veel gelijkenissen. In Sevilla luidt de leuze: "Viva el Betis, manque pierda!" Lang leve Betis, zelfs wanneer ze verliezen."

"Dat geldt ook voor Union. We winnen nu wel vaak, maar wanneer we een doelpunt slikken, zingen we alleen maar luider."

"Waar neem je nog een selfie met een speler? Bij Union!"

Frank Segers heeft een beenhouwerij in Sint-Gillis. "We zijn erg trots dat we met ons clubje de grote jongens in ons land kunnen kloppen", doet hij zijn verhaal. "De dagen voor de wedstrijd in de winkel is er maar één onderwerp: Union. Iedereen is op en top optimistisch. Wij geloven niet dat we kunnen verliezen dit seizoen."

"We blijven wel met de voeten op de grond", verzekert de slager. "Het liedje gaat niet blijven duren, dat weten we ook. Vroeg of laat gaat het systeem-Mazzu gevonden worden, maar voor het ogenblik staan we er."

Dat Union een volksclub is, voelen de spelers ook. "Zij verbroederen met de supporters. Waar kan je nog een selfie maken met een voetballer na de match? Dat mag wel blijven duren voor mij. Zelfs als we Europees spelen."



"Hipsters? Ça va!"

Ook Tiago Van der Haeghen supportert al jaren voor Union. "Alleen al voor de liefde voor het voetbal mag dit sprookje nog even blijven duren. Daar geloof ik ook in, al zullen de play-offs zeker niet eenvoudig worden", denkt hij.

"Sfeer zal er altijd zijn. Zelfs als het slecht gaat, blijven we zingen. Dat hebben we altijd gedaan, ook in de lagere klassen. Op het hoogste niveau krijgt het natuurlijk meer weerklank", lacht hij.

Want succes trekt extra supporters aan. "In derde klasse zongen we met 100 man, nu staan we met 8.000 fans in de tribunes. Sommige anciens storen zich daar misschien aan, ik niet. Voor mij wil het simpelweg zeggen dat het goed gaat met Union. Iedereen is hier welkom."

"Of wij een hipsterclub zijn? Van mij mag je ons zo noemen, ça va! Hipsters klinkt positiever dan Kakkers of Ratten", lacht Tiago weer.

