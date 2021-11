BEKIJK: LeBron James klopt zichzelf op borst bij rentree, inclusief dansje

James moest een match brommen na zijn slag in het gezicht van Detroit-speler Isaiah Stewart, die partij ging met 106-100 verloren bij de New York Knicks.



Op bezoek bij de Pacers zagen we de beste James en dat was ook nodig, want de bezoekers liepen bijna heel de tijd achter de score aan. James dacht met een driepunter op het eind van het vierde kwart het verschil gemaakt te hebben, maar rookie Chris Duarte (17 ptn) dwong op 5 seconden van het einde nog een verlenging af (112-112).

King James stond er ook in de extra tijd met 3 beslissende korven, waaronder 2 driepunters. Daar mocht wel een danspasje bij.

Zonder de grieperige Anthony Davis waren James' luitenanten Russell Westbrook (20 ptn) en Carmelo Anthony (14 ptn). Bij Indiana was Malcolm Brogdon de beste man met 28 punten en 7 rebounds.



De Lakers kamperen op de 9e plaats in de Western Conference.