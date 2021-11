ATP Next Gen-winnaar Alcaraz moet passen voor Daviscup Finals door corona

Spanje neemt het in zijn opener in groep A vrijdag op tegen Ecuador, maar dat zal dus zonder Carlos Alcaraz zijn. De 18-jarige Spanjaard heeft donderdag bekendgemaakt dat hij positief getest heeft op het coronavirus.



"Ik voel me goed, al heb ik milde symptomen. Ik zal wel zien hoe het evolueert. Ik zal de wedstrijden op televisie bekijken en voor het team supporteren", laat Alcaraz weten.



De jonge Spanjaard brak dit seizoen volledig door op het ATP-circuit met toernooiwinst in Kroatië. Eerder deze maand bevestigde hij zijn talent met winst op de ATP Next Gen Finals.



Voor het Spaanse Daviscup-team is het forfait van Alcaraz wel een domper. De Spanjaarden moesten het ook al zonder Rafael Nadal en Roberto Bautista Agut stellen.