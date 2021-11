1 jaar na de dood van Diego Maradona: welke vragen zijn nog steeds onbeantwoord?

In welke omstandigheden is Maradona gestorven?

Het was een wonder dat hij de 60 gehaald had. Diego Maradona, met 300 per uur geleefd, kende door zijn alcohol- en drugsverslavingen heel wat medische problemen. Enkele weken voor zijn dood onderging de Argentijn nog een hersenoperatie.



Toch riep het overlijden van Maradona, bezweken na een hartaanval, nog vragen op. Vooral de omstandigheden.



Maradona's jongste dochter Jana wilde haar vader namelijk in een ziekenhuis laten herstellen van zijn eerdere operatie, maar zijn lijfarts wou absoluut thuisverzorging. In het huurhuis waren nochtans geen medische voorzieningen aanwezig, zoals een defibrillator en zuurstof.



Het Argentijnse parket begon een onderzoek en oordeelde dat het medische team van Maradona bewust niets ondernomen had op het moment dat hij stervende was.

Pluisje zou “aan zijn lot overgelaten zijn” en “bijzonder veel geleden hebben” in de uren voor zijn dood.