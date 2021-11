Wout van Aert en Mathieu van der Poel crossen 5 keer tegen mekaar in de aanloop naar het WK

Over enkele weken pikken Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan in het veld. De Belgische kampioen begint op 4 december in Boom, de wereldkampioen kruipt iets later op zijn crossfiets.

Op zaterdag 18 december begint Van der Poel aan zijn winterseizoen, net over de Nederlandse grens in de Wereldbekermanche in Rucphen. Een dag later crost hij op de Citadel van Namen.



In totaal rijdt Van der Poel 10 crossen in de aanloop naar het WK. Op tweede kerstdag staat hij in de modder van Dendermonde een eerste keer oog in oog met Van Aert. Daarna volgen duels in Diegem (29 december), Loenhout (30 december), Hulst (2 januari) en Herentals (5 januari).

Op 30 januari verdedigt Van der Poel zijn wereldtitel in Fayetteville in de Verenigde Staten. Van Aert gaf eerder aan te twijfelen over deelname aan het WK.