Als Club Brugge vanavond thuis tegen RB Leipzig wint of gelijkspeelt, dan is een ticket voor de 1/16e finales van de Europa League binnen. Club, dat met 1-2 in Leipzig won, telt na 4 van de 6 speeldagen 4 punten, de Duitsers 1. Denk jij dat het de Belgische kampioen vanavond zal lukken?