Odeurs is terug bij de Flames: "Er werd veel groter drama van gemaakt dan het was"

"We zijn allemaal heel blij dat Odeurs er opnieuw bij is. Ze verdient dit."

Een specifieke reden werd toen niet meegedeeld. "Er werd een tijdlijn opgesteld voor de groep en voor de speelsters individueel. De rest blijft vertrouwelijk", zei bondscoach Ives Serneels. Een maand later heeft doelvrouw Odeurs haar plekje heroverd in de selectie. "Odeurs heeft de voorbije maand getoond dat ze erbij hoort", zegt Red Flame Tine De Caigny. "De coach heeft dat gezien."

De Caigny: "We zijn blij dat Odeurs er weer bij is"

Serneels: "Odeurs heeft op juiste manier gereageerd"

De Flames staan voor een belangrijk tweeluik in hun WK-missie. Zal Odeurs morgen tegen Armenië en dinsdag tegen Polen in doel staan? "Dat hou ik nog even voor mezelf", zegt bondcoach Serneels.

"Waarom Odeurs weer in de selectie zit? Er zijn bepaalde afspraken geweest en een van de afspraken was dat we een evolutie moesten zien in bepaalde criteria. Die evolutie is er."

"Er wordt een veel groter drama over gemaakt dan het is", zegt Serneels. "Voor ons is een afspraak een afspraak."

"Toen Justien niet in de selectie zat, was dat een moeilijk moment voor haar. We hebben daar samen over gesproken en Justien heeft nu op de juiste manier gereageerd."