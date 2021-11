Mathieu van der Poel en Wout van Aert zien mekaar sowieso in Loenhout

Over enkele weken pikken Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan in het veld. De Belgische kampioen begint op 4 december in Boom, de wereldkampioen kruipt iets later op zijn crossfiets.

De organisator van de X²O Badkamers-trofee laat weten dat Van der Poel aan de start zal staan in Loenhout (30 december), in Herentals (5 januari) en in Hamme (22 januari). Daarna trekt de Nederlander richting de Verenigde Staten voor het WK in Fayetteville (30 januari).

Van der Poel zal dit seizoen ook in de Wereldbeker en in de Superprestige aan de start komen. Meer dan waarschijnlijk begint hij zijn crosswinter op zaterdag 18 december, net over de grens in Rucphen.