Het Gymgala wordt uitgesteld naar 2022 door de gewijzigde coronamaatregelen en de stijgende besmettingscijfers. Het evenement met topturners uit binnen- en buitenland stond dit jaar op 12 december geprogrammeerd in de Lotto Arena in Antwerpen. Olympisch kampioene Nina Derwael was de grote publiekstrekker.