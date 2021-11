Genk voor zware drieklapper: "Kunnen tij keren met deze staf en spelers"

Racing Genk speelt in één week drie zware matchen: in de Europa League tegen Dinamo Zagreb en daarna tegen Club Brugge in de competitie en in de beker. Ondanks tegenvallende resultaten heeft de directie er vertrouwen in.

In de competitie heeft Genk de voorbije weken niet kunnen overtuigen tegen staartploegen Cercle (1-1) en Beerschot (0-2). "We zijn ontevreden over de uitslagen van de jongste weken", is algemeen directeur Erik Gerits duidelijk. "1 op 6 tegen de laatste en de voorlaatste is niet oké."

"Een club als Genk moet resultaten boeken, maar laat ons de rust en de kalmte bewaren. Na het drieluik kunnen we volgende week opnieuw een evaluatie maken om te zien hoe het verder moet." "Hopelijk is het dan opgeklaard boven Genk, want onze ambities blijven ongewijzigd: in de competitie de top 4 halen, ver doorstoten in de beker en overwinteren in Europa."

"Rust is er zelden of nooit in het voetbal"

Lukt dat met het huidige materiaal? "Rust is er zelden of nooit in het voetbal", weet Erik Gerits uit ervaring. "We hadden geïnvesteerd in onze kern om een rustiger seizoen mee te maken. Jammer genoeg is dat nog niet het geval, maar we geloven erin dat we het kunnen keren met onze staf en onze spelers."



"We tellen heel wat internationals in onze kern. Die moeten allemaal een druk programma afwerken. Dat vergt energie, maar de kwaliteit is er. Nu is het de kunst om die ook te vertalen op het terrein." Voetbalt Genk te eenvoudig? Onuachu aanspelen en scoren maar? "Het is aan ons en onze staf om creatieve oplossingen te vinden. Daar heb ik het volste vertrouwen in", besluit Gerits.

Krijgt coach John van den Brom zijn team weer op de rails?

Het stevige programma van Racing Genk:

europa league Dinamo Zagreb KRC Genk 25/11 18u45

jupiler pro league KRC Genk Club Brugge 28/11 13u30