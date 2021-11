De Winter is coming: "Toptalent, maar wilskracht bepaalt of hij zal slagen"

1. Hoe was zijn debuut?

"Hij kon snel en precies vanonder de druk van Chelsea uitvoetballen, was aanspeelbaar en leed geen balverlies. Hij was verdedigend ook sterk en won zijn luchtduels. Het is niet evident om als 19-jarige op dat niveau, diep in de wedstrijd, meteen dat wedstrijdritme op te pikken."

"Ik ben vooral blij voor Koni zelf", zegt Vandendriessche. "Hij is bijna 20 jaar en dan is het belangrijk dat je je kansen afdwingt, ook bij een club als Juventus. Knap dat hij ze krijgt, zelfs in dergelijke wedstrijden. Het toont aan dat ze bij Juventus in hem geloven."

"Maar je komt ook niet zomaar op de bank van Juventus terecht. Hij heeft dat zelf afgedwongen. Die 10 minuten vind ik minder belangrijk dan al het werk dat eraan vooraf is gegaan, op de trainingen en in de matchen van de jeugd van Juventus, die in de Serie C speelt."

2. De "nieuwe Kompany"?

Wanneer Mathijssen en Vandendriessche de kwaliteiten van Koni De Winter beschrijven dan vallen woorden als lef, flegmatiek, présence, elegantie, behendigheid, iemand die opvalt... De vergelijking met Vincent Kompany, die op jonge leeftijd ook nog niet de kleerkast was die hij later in Engeland werd, is dan snel gemaakt.

Vandendriessche: "In Italië is hij nog een completere voetballer geworden. Vroeger was hij lakser in de verdedigende final third, nu neemt hij ook daar de regie. De Italiaanse voetbalschool, waar verdedigen een vak apart is, heeft hem duidelijk deugd gedaan."

"Ik snap die vergelijking met Kompany wel, want het is ook een rijzige en elegante verdediger. Maar het is zeer gevaarlijk om iemand te vergelijken met dit soort uitzonderlijke toppers.

"Laat die grote vergelijkingen en superlatieven dus nog maar even achterwege", zeggen Vandendriessche en Mathijssen bijna unisono. "Er moet rust rond hem gecreëerd worden, dat is nu een van de belangrijkste uitdagingen."