ATP snoeit in de plaspauzes: "Goeie zaak, want nu is er duidelijkheid"

Stefanos Tsitsipas was in augustus en september tijdens het ATP-toernooi van Cicinnati en de US Open niet de meest geliefde collega van de andere tennissers.

De Griek had in geen tijd een reputatie opgebouwd. Hij dook geregeld de catacomben in voor een toiletpauze, meestal na een verloren set.

Bovendien nam Tsitsipas telkens heel veel tijd om zijn water af te gieten en flirtte hij met de reglementen.

Om dat ergerlijke gedrag te counteren, heeft de ATP nu nieuwe regels uitgeschreven. Vanaf 2022 mag een speler maar één "toilet break" meer inroepen per wedstrijd.

Die kan worden gehouden na afloop van een set en de duur blijft beperkt tot maximaal 3 minuten nadat de speler de voorziene ruimte heeft betreden. Voor een extra kledijwissel kan nog eens 2 minuten toegevoegd worden.

Ook een medische behandeling wordt aangepast: 1 "medical time out" van 3 minuten per match is toegestaan na het einde van een set.