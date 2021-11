"Dit heb ik nog nooit gezien": reconstructie van de pijnlijke 1e helft van Club

In 45 dramatische minuten alles weggegooid. Na een bijzonder zwakke eerste helft stond Club Brugge al 0-4 in het krijt tegen Red Bull Leipzig. In Jan Breydel lieten de fans hun ongenoegen merken, onze analist Eddy Snelders was snoeihard: "De supporters zouden het bier beter naar hun eigen spelers gooien."