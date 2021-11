Wouter Vrancken over KV Mechelen: "Niet bezig met Play-off I"

"We zijn niet bezig met Play-off I, ambitie blijft top 8"

Wat is het geheim van het succes van zijn ploeg? "Je ziet bij Union dat Undav en Vanzeir elkaar alles gunnen. Dat zie je bij ons ook. Dat is ook belangrijk als je als ploeg resultaten wil halen. Als we acteren als ploeg, kunnen we goed zijn. Iedereen moet elk moment hetzelfde denken. En dat deden we vrijdag. Maar het was meer dan op karakter. Daarmee alleen haal je het niet van Brugge, we hebben ook gevoetbald op hun helft."

"De ambitie voor het seizoen was top 8. Dat was realistisch en correct en dat blijft zo. We hebben ook niet die grote budgetten."

Na een moeilijk seizoensbegin volgde een mooie reeks, waardoor KVM in de top 4 staat, die recht geeft op Play-off I. "Maar daar zijn we niet mee bezig", zegt Vrancken.

"Mooi voetbal hoeft niet, als we maar resultaten halen"

"Maar het is niet zo dat ik zeg dat alles in één tijd moet. Het is niet voetballen om te voetballen." Frank Raes vat het zo samen: "Liever Klopp dan Guardiola."

Punten is één, de manier waarop twee. "Mooi voetbal is altijd aangenamer, maar de resultaten zijn altijd het belangrijkste", stelt Vrancken ferm. Al geeft hij toe dat hij een coach is die mooi voetbal voorstaat: "Je probeert op een bepaalde manier ruimtes te creëren en mensen vrij te krijgen in ruimtes. Als dat goed lukt en spelers voelen zich daar goed bij, dan wordt het mooi voetbal."

"Toch beetje ontgoocheld dat Mechelen me niet naar Barnsley liet gaan"

Wouter Vrancken boekt als coach overal waar hij werkt succes. Dat gaat in de voetbalwereld - ook buiten België - niet onopgemerkt voorbij. De Engelse tweedeklasser Bansley polste begin november bij KV Mechelen. "Maar dat was snel van de baan", vertelt Vrancken. Een vertrek was onbespreekbaar.



Vrancken was wel geïnteresseerd: "De Championship is een mooie reeks. Het hoort bij de mooiste reeksen van de wereld. Als trainer had je daar ook eventueel een nieuwe markt kunnen aanboren."

"Ik weet niet of ik het zou gedaan hebben, dat moest nog blijken. Mechelen zei direct dat er niet mocht gepraat worden."



"Ik was een beetje ontgoocheld, maar ik ben niet ontgoocheld dat ik nog in Mechelen zit. Dat zeker en vast niet. Maar als je bijna 4 jaar heel goed samenwerkt, dan gun je elkaar soms ook dingen, denk ik dan."