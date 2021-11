Vanaf Parijs krijgen paralympische atleten zelfde premie als olympiërs

Op de Olympische Spelen in Tokio kregen Belgische Olympiërs een premie van 50.000 euro voor een gouden medaille, 30.000 euro voor zilver en 20.000 euro voor een bronzen plak.

Paralympiërs die in Tokio een medaille haalden zoals Peter Genyn, Michèle George of Laurens Devos konden rekenen op bedragen die een stuk lager lagen. 15.000 euro voor goud, 10.000 euro voor zilver en 7.500 euro voor brons. Bovendien kreeg Michèle George voor haar tweede gouden medaille niet de volle pot. Een tweede keer goud leverde haar 7.500 euro op. Voor top acht plaatsen was - in tegenstelling tot voor olympiërs - geen premie voorzien.

Vlaamse minister van Gelijke Kansen Bart Somers diende een wetsvoorstel in om de paralympische premies gelijk te trekken met de olympische. Staatssecretaris Sammy Mahdi - die bevoegd is voor de Nationale Loterij, die de premies uitbetaalt - is Somers gevolgd, dat staat in de beleidsnota van de Nationale Loterij 2021-2022.

De nieuwe regels gelden vanaf de Spelen in Parijs in 2024, maar de Nationale Loterij zal onderzoeken of ook de premies voor Tokio nog gelijk kunnen worden getrokken.

Na de afgelopen Olympische Spelen van Tokio 2020 keerde de Nationale Loterij 664.000 euro aan premies uit voor olympische atleten en coaches. De doelstelling is om in de toekomst eenzelfde bedrag vrij te maken voor de paralympische atleten.