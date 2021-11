Traditieclub dreigt te verdwijnen en beticht "grote broer" AA Gent van “doodsteek”

Het stormt in het Gentse voetbal. Traditieclub Racing Gent vreest na ruim honderd jaar voor zijn voortbestaan en wijst met een beschuldigende vinger naar AA Gent en het stadsbestuur: “Ze dienen ons de doodsteek toe.” De Schepen van Sport betreurt de hele zaak en hoopt dat er nog een toekomst is voor de 330 jeugdspelers.

Racing Gent is historisch erfgoed in het Belgisch voetbal. Stamnummer 11 en heel wat jaren actief in de hoogste afdeling. Tijdens het seizoen 1952-1953 leverde dat zelfs een stadsderby met AA Gent op. Nadien deemsterde Racing Gent weg in de lagere afdelingen en zetten de Buffalo’s koers richting de Belgische voetbaltop. Toch staan beide clubs nu weer lijnrecht tegenover elkaar. Niet op het veld, maar ernaast. Racing Gent - tegenwoordig actief in de tweede amateurklasse - slaakte gisterenavond namelijk een opvallende noodkreet op zijn clubwebsite.

“AA Gent en de Stad Gent dienen ons de doodsteek toe”, klonken de zware woorden. Opvallend, want sinds 2016 werkten beide clubs nochtans nauw samen. De Buffalo’s kregen een meerderheidsbelang in het noodlijdende Racing en zouden hun “kleine broer” financieel en sportief (voor minstens 5 jaar) steunen. Onder meer door talentvolle jeugdspelers uit te lenen en accommodaties te delen. Promotie naar eerste amateur was het doel. Een ambitie die nooit ingelost zou worden.

Prioriteit aan Gentse beloften

Meer nog: de voorbije weken beslisten AA Gent en de stad dat Racing vanaf volgend seizoen niet meer welkom is in het gedeelde stadion in Oostakker. De Buffalo’s hebben de ruimte namelijk nodig voor hun vrouwen- en belofteploeg, waarmee ze straks zélf willen uitkomen in 1B. “Een alternatief is er niet”, zucht Racing. “En juridisch hebben we geen verweer.” Alleen de jeugdteams tot en met de U18 zouden straks nog welkom zijn, voor de A-ploeg en beloften dreigt het einde. “Maar een club zonder eerste elftal is gedoemd om te verdwijnen.” Zeker omdat Racing al jaren niet meer zelfbedruipend is.

Op ethisch vlak is dit laakbaar. Racing Gent

Racing veroordeelt de plannen die op tafel liggen streng: “De verbindende kracht van AA Gent en het sociaal-sportief werk waar zowel de clubs als de stad via de “KAA Gent Foundation” maar al te graag mee uitpakken, is hier ver te zoeken. Op ethisch vlak is dit laakbaar.”

Stad Gent als bemiddelaar

De stad Gent trad de voorbije weken op als bemiddelaar in het dossier. Maar het water tussen beide clubs bleek bijzonder diep. Deze namiddag reageerde Schepen van Sport Sofie Bracke met een communiqué op de zaak. "We moeten vaststellen dat beide clubs op een andere manier naar de toekomst kijken. Ik betreur dit." "Maar doordat het stadsbestuur geen betrokken partij is in de overeenkomst, is het niet aan mij om een keuze te maken of een goedkeuring te geven aan één van de scenario's. Ik begrijp dat dit hard aankomt bij Racing. Het is nu aan de algemene vergadering en raad van bestuur van de club om te bepalen welke ploeg het in de toekomst wil zijn."

Voor de 330 jeugdspelers van Racing Gent is het belangrijk om oplossingen te vinden. Sofie Bracke

Schepen Bracke hoopt vooral dat er nog een toekomst is voor de jeugdwerking. "Vandaag staan er al honderden jongens en meisjes op wachtlijsten om te voetballen. Die mogen niet nog langer worden. Voor de 330 jeugdspelers van Racing is het belangrijk oplossingen te vinden. Daarom heb ik garanties gevraagd aan AA Gent."