Tottenham boekte in coronaseizoen 2020-2021 95 miljoen euro verlies

Tottenham zou vorig seizoen maar 2,3 miljoen euro opgehaald hebben met zijn ticketverkoop, terwijl dat een jaar eerder nog 110 miljoen euro meer was.

Bovendien werden heel wat evenementen geannuleerd die hadden moeten plaatsvinden in het stadion van Tottenham. Dat werd in april 2019 ingehuldigd en kostte de club 1,4 miljard euro.

Volgens de club leidt dat tot een verlies van 95 miljoen euro, al groeide de schuldenberg het afgelopen jaar wel van 119 miljoen naar 839 miljoen. Dat komt vooral door de jaarlijkse afbetalingen, het meeste voor de bouw van het stadion.

"De resultaten zijn een weerspiegeling van de moeilijke periode die we doormaakten tijdens de pandemie", zegt Spurs-voorzitter Daniel Levy. "We kregen immers met niet minder dan drie lockdowns af te rekenen, al is dat allemaal niets in vergelijking met het persoonlijke leed dat de pandemie heeft veroorzaakt."