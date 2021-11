Strijd der Goudklompjes: welk supertalent drijft zijn prijs nog meer op?

Jonathan David: straffer dan ganse PSG-trio

De statistiek is zo straf dat we ermee beginnen. Jonathan David scoorde dit seizoen al meer in de Franse competitie dan het bovenaardse PSG-trio Messi, Mbappé en Neymar opgeteld.

Dat staat fraai op een CV.

Met 10 doelpunten voor Lille is de Canadees de voorlopige topschutter in Frankrijk. Een bewijs dat zijn enorme aandeel in de verrassende landstitel vorig jaar allerminst toeval was. Ondanks het veel moeizamere vervolgseizoen voor Lille - ze staan pas 12e - blijft David wél indruk maken.

De koelbloedige ex-smaakmaker van AA Gent lijkt dan ook aan zijn laatste seizoen in Rijsel bezig. De naam van David, nog altijd maar 21 jaar, weerklinkt steeds luider bij onder meer Inter en Liverpool.

Wat doelpunten in de Champions League zouden zijn prijskaartje nog wat extra naar boven drijven. Tot dusver schoot David nog maar één keer raak op het kampioenenbal. Wel een cruciale treffer op bezoek bij Sevilla.

Tegen Red Bull Salzburg kan de sluipschutter zijn ploeg een enorme stap dichter bij de zestiende finales brengen. En zichzelf bij een droomtransfer.