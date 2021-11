Strafte FIFA Courtois af voor "money"-uitspraken? "Individuele prijzen niet belangrijk"

Thibaut Courtois werd bij de uitreiking van The Best Awards van Wereldvoetbalbond FIFA in 2018 nog verkozen tot Doelman van het Jaar. Ook in 2017, 2019 en 2020 behoorde hij tot het lijstje met kanshebbers, maar nu ontbreekt Courtois in de top 5. Donnarumma, Alisson, Mendy, Neuer en Schmeichel zijn de overgebleven kanshebbers.

"Ik ga geen commentaar geven op waarom ik deze keer niet genomineerd ben", zegt Courtois in de aanloop naar de CL-match tegen Sheriff.

"Ik denk dat het komt door iets wat ik een maand geleden gezegd heb (Courtois was erg kritisch op de UEFA en FIFA na de match om het brons van de Nations League. "Ze denken alleen aan het geld in hun zakken", zei hij toen.) Meer valt er niet over te zeggen. Individuele prijzen zijn toch niet belangrijk."