Schrijf je in voor FIFA22-qualifiers van de Sporza Xmas Cup

Denk je dat jij genoeg in je mars hebt om de eSporza Xmas Cup van dit jaar te winnen? Schrijf je dan snel in en ga naar huis met een van onze indrukwekkende prijzen.



Stoot jezelf door een reeks spannende 1v1-wedstrijden in FIFA 22 tijdens onze Xmas Cup qualifiers. Deze online kwalificatiewedstrijden worden georganiseerd op 28 november en 5, 8 en 11 december.



De beste spelers mogen op zaterdag 18 december komen bewijzen wat ze in hun mars hebben tijdens de liveuitzending van onze finale. Liefhebbers die de finale niet halen, kunnen deze live meevolgen via Sporza.be



De Xmas cup maakt een onderdeel uit van de eCup van de Pro League. Deze competitie is enkel voor amateurspelers. Professionele esporters kunnen dus niet deelnemen.