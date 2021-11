Saudi-Arabisch Al Hilal wint voor de 4e keer Aziatische Champions League

Het Koning Fahd-stadion in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, lokte meer dan 50.000 uitzinnige toeschouwers. Die werden al na 16 seconden op hun wenken bediend, toen Al-Dawsari de openingsgoal voor zijn rekening nam met een heerlijk afstandsschot.

De Pohang Steelers hadden daar weinig tegenin te brengen en kregen in de tweede helft de genadestoot van ex-Porto-speler Moussa Marega (samen met Bafetimbi Gomis de grote ster van Al Hilal).

Voor Al Hilal is het de 4e eindzege in de Aziatische Champions League (die sinds 2002 bestaat). Voor trainer Leonardo Jardim is het een mooie opsteker na zijn afscheid bij Monaco, waarmee hij de halve finales van de Europese Champions League haalde, maar waar hij op een pijnlijke manier vertrok.