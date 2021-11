Presteren Antwerp en Genk wel? De scenario's om te overwinteren in Europa

Na de afknapper van Club Brugge in de Champions League is het vanavond aan Antwerp (Europa League), Racing Genk (Europa League) en AA Gent (Conference League). Hoe liggen de kaarten?

Antwerp: do or die in Duitsland

In de Europa League heeft Antwerp slechts 1 punt kunnen sprokkelen (2-2 tegen Fenerbahçe). Voor het team van Brian Priske is de opdracht dan ook heel eenvoudig: winnen in Frankfurt of het is game over. Niet onmogelijk. In de heenmatch wonnen de Duitsers pas na een strafschop in de extra tijd (0-1).

UEFA Europa League Eur.League Groep D speeldag 5 Eintracht Frankfurt Antwerp 21u00

Olympiakos Piraeus Fenerbahçe 21u00

UEFA Europa League klassement algemeen algemeen thuis thuis uit uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 Eintracht Frankfurt 10 4 3 0 1 7 3 4 2 Olympiakos Piraeus 6 4 2 2 0 7 6 1 3 Fenerbahçe 5 4 1 1 2 6 6 0 4 Antwerp 1 4 0 3 1 3 8 -5 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 Eintracht Frankfurt 4 2 1 0 1 4 2 2 2 Olympiakos Piraeus 3 2 1 1 0 3 3 0 3 Fenerbahçe 1 2 0 1 1 2 5 -3 4 Antwerp 0 2 0 2 0 0 4 -4 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- d+/- 1 Eintracht Frankfurt 6 2 2 0 0 3 1 2 2 Olympiakos Piraeus 3 2 1 1 0 4 3 1 3 Fenerbahçe 4 2 1 0 1 4 1 3 4 Antwerp 1 2 0 1 1 3 4 -1

Racing Genk: niet verliezen in Zagreb

Racing Genk bikkelt in een rechtstreeks duel met Dinamo Zagreb om de 2e plaats in groep H. Thuis verloor het met 0-3 van de Kroaten. Als het wil overwinteren in de Europa League mag het vanavond alleszins niet verliezen in Zagreb. Gebeurt dat wel, dan maakt het enkel nog kans op een ticket voor de Conference League. Kijk vanavond naar de match in onze apps, op onze website en in Sporza op Canvas.

AA Gent: voor groepswinst

Het enige Belgische team dat zich al verzekerd heeft van Europees voetbal na de winterstop is AA Gent. Tegen de Cypriotische club Anorthosis Famagusta kunnen ze zich van groepswinst verzekeren in de Conference League: als Gent wint,

als Partizan verliest

of als Gent gelijkspeelt en Partizan niet wint.

UEFA Europa Conference League Co. League Groep B speeldag 5 FC Flora Partizan Belgrado 16u30

Anorthosis Famagusta KAA Gent 21u00

