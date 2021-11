Philippe Clement: "Eerste van twee kansen om iets exceptioneels te doen"

Een goeie generale repetitie was het niet tegen KV Mechelen, maar Philippe Clement is tevreden met de reactie van zijn groep, zo vertelde hij daags voor de Champions League-match tegen RB Leipzig. "We spelen om te winnen en als we dat doen, dan kan het nog een crazy verhaal worden in de Champions League."

Op Sobol en Sandra na zou de kern van Philippe Clement "in principe" fit moeten zijn voor de 5e groepsmatch tegen RB Leipzig. Er staat veel op het spel: Club kan zich verzekeren van een vervolg in de Europa League, maar ook een verlenging in de Champions League is nog speelbaar. "Voor de poulefase zeiden veel mensen dat we 0 op 18 zouden halen, maar we hebben al vier verdiende punten", vertelde T1 Philippe Clement vanmiddag. "Ik heb altijd gezegd: als je twee keer stunt, speel je een goeie campagne. Drie stunts, dat is iets exceptioneels, want dan kun je je kwalificeren." "Dit is de eerste van twee kansen om dat te doen. En het is in eigen huis. Ik voel veel drive en goesting om dat over de streep te trekken en om die eerste kans meteen te pakken."

"Match van het jaar? Dat hoop ik niet"

Club Brugge verloor vrijdag in KV Mechelen. "De knop omdraaien ging niet makkelijk, want we leggen de lat hoog voor onszelf. Ik heb wel een goeie reactie gezien op training. Ik heb het gevoel dat iedereen klaar is. Het momentum kan snel keren, denk ik." Ligt er (extra) druk op de schouders van de coach? "Ik leg heel veel druk bij mezelf. Ik wil elke wedstrijd winnen, maar kijk ook altijd uit naar de volgende kans." "Als de ploeg kan bevestigen wat we de voorbije maanden gedaan hebben - en ik zie geen reden waarom dat niet zou kunnen - dan zet je ineens weer een gigantische stap. We moeten niet plots alles in vraag stellen na een tweede nederlaag in de competitie."

