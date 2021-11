Overwintert Club Brugge? En maken Antwerp en Genk nog kans? De scenario's in Europa

Club Brugge: Europa League of meer?

Lukt dat vanavond weer dan is de 3e plaats en het ticket voor de 1/16e finales van de Europa League sowieso binnen. Ook als Club gelijkspeelt, overwintert het in de Europa League.

Landskampioen Club Brugge speelt vanavond in de Champions League tegen RasenBallsport Leipzig. Eind september won het met 2-1 in Duitsland, na doelpunten van Rits en Vanaken.

Antwerp: do or die

In de Europa League heeft Antwerp slechts 1 punt kunnen sprokkelen (2-2 tegen Fenerbahçe). Voor het team van Brian Priske is de opdracht dan ook heel eenvoudig: winnen in Frankfurt of het is game over.

Lang niet onmogelijk. In de heenmatch wonnen de Duitsers pas na een strafschop in de extra tijd (0-1).