Mario en Luigi halen niet langer hun neus op voor esports, Nintendo organiseert eerste toernooi

In een officiële aankondiging via Twitter liet Nintendo weten dat ze de handen in elkaar slaan met Panda Global een professionele esportorganisatie uit de Verenigde Staten. Samen zouden ze het eerste officiële competitieve circuit organiseren rond Super Smash Bros.



Dit verrassende nieuws kwam onverwacht. Er is al jaren sprake van een reeks onofficiële toernooien en wedstrijden rond de game. Super Smash Bros. is de meest bekeken esport rond vechtspelletjes en haalt meer kijkers dan Street Fighter V of Mortal Kombat samen.



Toch haalde Nintendo steeds de neus voor op voor een echt competitief circuit. In 2020 haalde het bedrijf nog het gamenieuws toen ze eisten dat een van de grootste Smash-toernooien er per direct mee ophield.



Het is dan ook de eerste keer ooit dat gamereus Nintendo een samenwerking aangaat met een esportorganisatie. Nintendo zal hierbij toernooien ondersteunen rond de twee grootste games in de reeks: Super Smash Bros. Melee en Ultimate.