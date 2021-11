Kim Clijsters veegt Coco Vandeweghe weer van baan, maar New York schiet niet veel op

Het was de tweede keer dat de 38-jarige Clijsters tegenover Coco Vandeweghe stond in het enkelspel dit toernooi en voor de tweede keer werd het 5-0.



De 29-jarige Amerikaanse was begin 2018 nog nummer 9 van de wereld, maar is intussen weggezakt naar de 173e plek op de WTA-ranking.



Vervolgens wonnen Kirsten Flipkens en de Amerikaan Christopher Eubanks met 5-4 in het gemengd dubbel. Clijsters en Flipkens speelden nog samen een dubbelmatch, die ze met 5-2 verloren van Vandeweghe en Caroline Dolehide.



In de stand blijft New York Empire laatste met 2 zeges en 6 nederlagen. De World Team Tennis is een exhibitietoernooi met 5 teams, elk team ontmoet elkaar 3 keer. Er staan nog 4 duels op het programma voor Clijsters en co. De top 2 stoot door naar de finale.