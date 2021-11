Jonkies van Racing Genk bereiken de play-offs van de Youth League

Racing Genk zit in tegenstelling tot Club Brugge in het Kampioenenspoor van de Youth League. In de eerste ronde rekende het daarin met veel overtuiging af met FC Keulen.

In de tweede ronde legde het tegen MTK de basis voor de kwalificatie in de heenmatch, door met 1-2 te gaan winnen in Hongarije. Ook in de terugmatch was Genk heer en meester, maar veel kansen bleven uit.

Uiteindelijk was het Jay-Dee Geusens met een vrijschop Europese overwintering voor de Genkse jeugd veiligstelde. Luca Oyen had er ook nog 2-0 van kunnen maken, maar hij miste.

In de play-offs treft Genk een van de teams die tweede zijn geëindigd in de CL-poule. Die zijn exact hetzelfde samengesteld als de poules bij de junioren, maar dan met jeugdteams.