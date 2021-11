Corona bij RB Leipzig: coach en doelman testen positief en vallen af voor Brugge

Het is een donderslag bij heldere hemel voor de Duitse ploeg, die in Brugge zijn laatste kans uitspeelt om te kunnen overwinteren in Europa.



Ondanks de 2G-regel (gevaccineerd of genezen verklaard) bij RB Leipzig liep hoofdcoach Marsch toch tegen de lamp bij de gebruikelijke tests voor het Champions League-duel in Brugge. Marsch is nochtans volledig gevaccineerd.



Marsch werd meteen weggehaald van het team en ging thuis in isolatie. Hij reist niet mee naar België. Bij doelman Gulacsi leverde een sneltest ook een positief resultaat op, het is nog wachten op de uitslag van de PCR-test, maar de aanvoerder blijft soweiso in Leipzig.



Ook assistent Marco Kurth zakt niet mee naar België af. De T3 is een hoogrisicocontact van een familielid en wordt uit voorzorg weggehouden van het team.



Met Achim Beierlorzer zal de T2 Jesse Marsch vervangen voor het belangrijke duel in Brugge.