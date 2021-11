Belgian Lions trekken WK-kwalificatie op gang: "Slovakije is meteen een sleutelmatch"

"Het is al even geleden", lacht Sam Van Rossom vanuit Slovakije. De 35-jarige guard moest de jongste jaren veel interlands laten schieten door verplichtingen met zijn club of blessures, maar hij tekent nu weer present.

"Ik heb er veel zin in en heb goesting om nog eens voor het WK te gaan. Het is een doel op zich om dat nog eens te bereiken."

Van Rossom voelt zich na blessureleed weer fit. "Het waren lichte letsels, maar het was vervelend dat ik geen continuïteit had. De jongste 3 weken heb ik wel gespeeld."

"Ik groei weer naar een goed niveau, hopelijk net op tijd voor de Lions. Of we de allerbeste Van Rossom te zien krijgen? Dat moeten we afwachten, maar ik voel me klaar na 6 goeie wedstrijden."