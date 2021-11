Belgian Cats treffen VS, Rusland en Puerto Rico op WK-kwalificatietoernooi

De Belgische basketbalvrouwen zullen hun plaats op het WK moeten afdwingen in Washington, toch een beetje de thuisbasis van Emma Meesseman.



Daar nemen de Belgian Cats het in februari 2022 op tegen gastland USA, Rusland en Puerto Rico. De inzet: een ticket voor het WK basketbal, dat in het najaar van 2022 plaatsvindt in Australië.



De Verenigde Staten, de ongenaakbare nummer 1 van de wereld, zijn als olympisch kampioen al zeker van deelname aan het WK. In de groep van België (FIBA-6) zijn er nog twee WK-tickets te verdienen. Het komt er dus voor de Cats op aan om minstens één land achter zich te houden, of twee landen indien de VS niet in de top 2 eindigt.



Winst tegen de VS zou een mirakel betekenen, al is het op dit moment moeilijk in te schatten met welk team de Amerikaanse vrouwen aan de opworp zullen komen. Toch zal Team USA voor eigen volk wellicht 3 keer vol voor de overwinning gaan.



Voor de Cats zal het dus hoogstwaarschijnlijk moeten gebeuren in de wedstrijden tegen Rusland en/of Puerto Rico. Rusland (FIBA-12) is een voormalige grootmacht in het basketbal die bezig is aan een opmars, met de jonge Maria Vadejeva als exponent van een talentvolle generatie.



Op het recente EK hadden de Cats de grootste moeite met Rusland in de kwartfinales. Julie Allemand besliste toen een zenuwslopende wedstrijd in het voordeel van België.



Ook Puerto Rico (FIBA-17) is geen onbekende voor de Belgische vrouwen. Beide landen zaten afgelopen zomer in dezelfde poule op de Olympische Spelen. De Belgian Cats wonnen toen met ruim verschil. Als ze dat in februari overdoen, kan een WK-ticket hen nog moeilijk ontglippen.