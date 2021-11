Anouk Geurts en Isaura Maenhaut zeilen naar 7e plaats op WK 49er

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts namen het vorige week in Oman op tegen 21 andere teams uit 16 verschillende landen.

In 15 races slaagden ze erin om 5 keer in de top 5 te finishen. In de medaillerace, de finale voor de top 10, legden ze hun 7e plaats in de eindstand vast.

Een knappe uitslag voor Maenhaut en Geurts die zich dit jaar ietwat verrassend wisten te plaatsen voor de Olympische Spelen en daar op de 14e plaats eindigden.

Het goud in Oman ging naar het Nederlandse duo Van Aanholt-De Ruijter. Eerder dit jaar kroonden de twee zich al tot Europees kampioen. Het zilver was voor een Noors duo, het brons voor olympisch kampioen Brazilië.

Later deze maand zeilt ook Emma Plasschaert haar WK in Oman. Het WK voor ILCA Radial-boten gaat van start op 29 november.