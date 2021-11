Anderlecht verzet zich niet: Raman drie speeldagen geschorst voor kopstoot

De (lichte) kopstoot van Benito Raman aan het adres van Faïz Selemani heeft zware gevolgen. Het Bondsparket legt de aanvaller een effectieve schorsing van drie matchen op met nog een voorwaardelijke match van een extra wedstrijd, plus een boete van 3.500 euro.

Anderlecht had in beroep kunnen gaan, zoals het deed na de rode kaart van rechtsachter Murillo. Die kreeg in beroep drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) in plaats van vier speeldagen (waarvan drie effectief).

In het geval van Raman koos paars-wit om dat niet te doen. Vincent Kompany, die na afloop van de match al verklaarde "niet te kunnen lachen" met Ramans onbezonnen reactie, zal daardoor zijn aanvaller missen tegen Charleroi, Seraing (beker) en Zulte Waregem.