4 redenen waarom Club Brugge Leipzig weer kan kloppen in de Champions League

De spelerskern van de Duitse vicekampioen RB Leipzig is 3 keer meer waard dan die van Club Brugge (500 miljoen euro tegenover 167 miljoen euro). "Tegen het beste Leipzig zou Club Brugge dus geen kans maken", pikt Luc van Doorslaer in, "maar nu krijgt de Belgische landskampioen weer een mooie kans. Omdat in voetbal alles mogelijk is, maar vooral omdat Club niet het beste Leipzig treft."

1) Leipzig is gehandicapt door corona en blessures

RB Leipzig is met een gehavende ploeg naar Brugge afgezakt. "De hoofdcoach en zijn eerste assistent moeten in quarantaine", begint Luc van Doorslaer. "Net als de eerste doelman." "Gulacsi is geen spectaculaire goalie, maar wel een erg betrouwbare. Zijn vervanger wordt waarschijnlijk de Spanjaard Martinez. Die mist ervaring op het hoogste niveau." Naast Gulacsi ontbreken nog enkele basispionnen bij Leipzig. Van Doorslaer: "De blessure van Halstenberg kunnen ze nog opvangen, die van aanvaller Poulsen vind ik al moeilijker. Dikwijls een nuttige speler." De grootste afwezige in Brugge is Olmo. De Spaanse international is out met een spierblessure. "Omdat ze hem hebben toegestaan om in de zomer na het EK ook nog deel te nemen aan de Olympische Spelen. Met als gevolg dat hij "platt" aankwam in Leipzig. Dat beklagen ze zich nu."

De Spaanse international Dani Olmo zal niet opdraven in Brugge. Hij is "platt".

2) Omdat Marsch geen Nagelsmann is

"De coachwissel hebben ze ook nog niet verteerd bij RB Leipzig", gaat Luc van Doorslaer voort. "Julian Nagelsmann (weggekocht door Bayern, red) is een Europese topcoach, zijn opvolger Jesse Marsch niet." "Tactisch tapt de Amerikaan te veel uit hetzelfde vaatje. Hij laat Leipzig veel te eenzijdig en dus te voorspelbaar voetballen. Nog altijd met Gegenpressing en combinaties door het centrum. De flanken komen te weinig in het spel voor." Tweede assistent Beierlorzer mag de honneurs waarnemen in Brugge. "Geen hoogvlieger", weet Van Doorslaer. "Als hoofdcoach in Keulen en Mainz heeft hij niet overtuigd."

Marsch laat Leipzig veel te eenzijdig en dus te voorspelbaar voetballen. Luc van Doorslaer

3) Omdat Leipzig niet wint op verplaatsing

Een opvallende statistiek: Leipzig heeft dit seizoen enkel in de Duitse beker op bezoek bij lagereklassers gewonnen. In de Bundesliga of in de Champions League kwam het hoogstens met een punt naar huis. "Op verplaatsing voetbalt Leipzig zwak, met vorig weekend de match op het veld van Hoffenheim als dieptepunt. Slechts 4 kansen voetbalden ze bij mekaar", weet Luc van Doorslaer. "Dat kruipt in de hoofden van de spelers. En in Brugge wacht hen ongetwijfeld een "warm" welkom."

4) Omdat het vizier van Silva niet op scherp staat

"Tot slot loopt het voorin niet naar wens bij Leipzig", stelt Luc van Doorslaer vast. "Het team heeft te veel kansen nodig om te scoren." "André Silva was voor mij de transfer van de zomer in Duitsland. Vorig seizoen heeft hij de Portugees er meer gemaakt dan Haaland, maar zijn vizier staat niet meer zo scherp als bij Frankfurt." "Daar vormde hij een aartsgevaarlijk duo met Kostic. In Leipzig moet Angeliño zijn kompaan worden. De klik is er nog niet." "Komt die klik er plots wel, dan zit Club Brugge met een probleem. Al betwijfel ik dat Leipzig plots weer vleugels krijgt", besluit Bundesligacommentator Luc van Doorslaer.



Club Brugge - RB Leipzig live op Sporza